Suya düşüp hayatta kalma mücadelesi veren yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı! O anlar kamerada

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Boğaçayı'nda yüzeydeki sucul bitki temizliği yaparken, Boğaçayı içerisine düşen yavru bir kedi olduğunu fark etti. Etrafı yüksek setlerle çevrili olan Boğaçayı'ndan çıkacak bir alan bulamayan yavru kediye doğru hızla yaklaşan ekipler, file yardımıyla yavru kediyi bitkilerin arasından kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kurtarılan yavru kedi korku dolu gözlerle hayata yeniden tutundu. Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri gerekli kontrol ve aşılarını yaptı. Büyükşehir ekipleri, yavru kediye ‘Boğaç' ismini verdi. Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde misafir edilen ‘Boğaç' sahiplendirilmeyi bekliyor.