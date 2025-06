Trafikte tehlikeli anlar! Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydılar

Erzurum-Artvin karayolunda bir araç kamerası, trafikte yaşanan tehlikeyi an be an kaydetti. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüler trafikte dehşet saçtı. İlk görüntüde, bir sürücünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve bu sırada diğer araçlarla burun buruna geldiği görüldü. Bu tehlikeli manevranın ardından saniyeler içinde muhtemel bir faciadan dönüldü. İkinci görüntüde ise bir başka sürücü, seyir halindeki bir aracın önüne aniden direksiyon kırarak geçti. Üstelik bu sırada telefonla konuştuğu da görüntülere yansıdı.