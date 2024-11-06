Avrupa destekli burs alan öğrenciler bir araya geldi! En büyük hibe projesi

06 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:44

Ankara'da, Avrupa Birliği destekli burs projesi olan ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yürütülen ESPS’nin, paydaşlarla buluşma zirvesi gerçekleşti.

Güngör Yavuzaslan/Tgrthaber.com

Avrupa Birliği (AB) destekli burs projesi ve Türkiye’deki en büyük hibe projesi olan "Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS)" kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve gelecek planlarının ele alındığı zirve başkentte düzenlendi.

Zirveye ESPS Proje Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu medya birimi ve çok sayıda katılımcı hazır bulundu. Toplantıya ilgili kurum olarak Göç İdaresi, YÖK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik yetkilileri de katılım sağladı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan, AB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığıyla Türkiye'den 9 farklı üniversitenin de katıldığı projenin alanında tek olduğunu belirterek; "Eminim ki bu üniversiteler Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili geliştirdikleri projelerde yeni başarılar elde edecek. Daha kıymetlisi ilk defa yabancı öğrenciler ve Türk öğrencileri dahil ettiğimiz süreç içerisinde birlikte paydaş yapabilmeyi başardığımızı düşünüyorum. Bizler sadece burs vermiyoruz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Bu bir burstan da öte" dedi.

Taşdoğan, "Biz bu projeye başlarken hep bir slogan ile devam ettik 'Bir burstan daha fazlasını yapacağız' diye. Biz bir burstan daha fazlasını yaptık, yapmaya devam edeceğiz." Diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Orbay ise; "Üniversitemiz bünyesinde bu ve buna benzer projelerin sayısı her geçen gün artıyor ve artacak gibi de gözüküyor." dedi.

Prof. Dr. Balcı; "Aynı zamanda bu projemizin içinde dil öğretiminin yanında birtakım kültürel faaliyetler var. Bu sosyal etkinlikleri ve kültürel faaliyetleri burs programı ile birlikte başarıyla yürüten Hacı Bayram Veli Üniversitemize, rektörümüze bu konuda teşekkürlerimi arz ediyorum. AB'nin bu konuda Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile iş birliğine devam edeceğini, Hacı Bayram Veli Üniversitesini desteklemeye devam edeceğini şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini yer verdi.

Ankara’da gerçekleşen zirveye Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu medya görevlilerinin yanı sıra, "ESPS" burslarından faydalanan Türk vatandaşı öğrenciler ve Suriyeli öğrencilerle birlikte yabancı uyruklu misafir öğrenciler de geniş katılım sağladı.