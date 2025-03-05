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 | Yusuf Özgür Bülbül

Çorum’da ticari araçlar çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 18:33

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Alaca yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhanettin H. idaresindeki hafif ticari araç ile Eren A. yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüleri ile araçta bulunan Celalettin H., Navruz H., Doğa H. ile Vahide Harmancı yaralandı. Vahide Harmancı araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Vahide Harmancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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