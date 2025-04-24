Deprem korkusuyla geceyi halı sahada geçiren vatandaşlar birbirine girdi!

İstanbul Başakşehir'de deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar halı sahayı savaş alanına çevirdi. Meydan muharebesini aratmayan kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, dün gece saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada gerçekleşti.

TARTIŞIP, KAVGA ETTİLER

Deprem nedeniyle evlerini güvenli bulmayan vatandaşlar belediyeler tarafından güvenli alan tespit edilen noktalarda geceyi geçirmek istedi. Başakşehir'de bulunan halı sahada geceyi geçirmek isteyen vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı daha sonra kavga etti.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Meydan muharebesini aratmayan kavga güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.