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 | Bengül Büyükhan

FETÖ yalanıyla milyonluk vurgun! Evdeki tüm altınları verdiler

Eskişehir’de yaşayan çift kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. İsimlerinin FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek tam 2 milyon TL değerinde olan altınları alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan çift şikayetçi olunca şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:53

Dolandırıcılar yine FETÖ yalanıyla 2 milyonluk vurgun yaptı. Kendisini polis-savcı olarak tanıtarak gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili, polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Müştekiler S.Ç. ve F.Ç. yapılan görüşmede, tanımadığı numaradan arayan şahsın kendisini polis olarak tanıttığını, adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek evde ne kadar altını olduğunu sorduğunu, kendisini ve gelinini adliyeye yönlendirdiklerini belirtti.

EVDEKİ TÜM ALTINLARI VERDİLER

Evde bulunan eşinin ise ikamete gelen şüpheli şahsa kendisine ait altınları verdiğini daha sonra dolandırıldıklarını anladıklarını, yaklaşık zararlarının 2 milyon TL olduğunu beyan etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin M.E. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Ekiplerce İstanbul istikametine seyir halinde olduğu belirlenen şüpheli M.E. ve müştekiye ait altınların tamamı şüphelinin üzerinde yakalandı.
M.E. adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen müştekiye ait altınlar ise Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından müştekiye tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli ise cezaevine gönderildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIĞIN CEZASI NEDİR?
Dolandırıcılık suçu bakımından öngörülen ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.
ETİKETLER
#Dolandırıcılıkla Mücadele
#Yaşam
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