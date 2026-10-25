İstanbul 25 Ekim su kesintileri listesi: İstanbul’da sular saat kaçta gelecek?

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İstanbul
İstanbul’da 24 Ekim Pazar günü pek çok kişi su kesinti ile karşı karşıya kaldı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Zeytinburnu, Güngören ve Şile’de gerçekleşecek çalışmalar nedeniyle sular kesildi. Öte yandan birçok bölgede anlık arıza nedeniyle suya erişim sağlanamadı. Peki, İstnabul2da sular ne zaman gelecek? İşte cevabı.
İstanbul su kesintisi listesi İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Zeytinburnu, Şile ve Güngören ilçelerinde bazı mahallelerde, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Öte yandan planlı kesintilerin yanı sıra anlık arızalar da İSKİ su kesintisi sorgulama paneli üzerinden öğrenilebilecek. İşte detaylar…
İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Güngören ilçesinin Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde içme suyu sistemlerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.
25 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.29 sularında başlayan kesintinin tahmini bitiş saati ise 19.00 olarak belirtiliyor.
Zeytinburnu ilçesinin Seyit Nizam Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'nin 25 Ekim 2025 tarihli kaydına göre 100 milimetre çaplı içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 12.32'de başlayan kesintinin 17.00'de sona ermesi öngörülüyor.
Şile ilçesinin Akçakese Mahallesi de geçmiş tarihli kesinti kayıtları arasında bulunuyor.
25 Ekim 2025 tarihli açıklamada, 100 milimetre çaplı içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle saat 12.14'te başlayan kesintinin tahmini bitiş saati 16.00 olarak belirtildi.
İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü yaşanan su kesintilerinin yanı sıra beklenmedik arızalar nedeniyle de farklı bölgelerde sular kesilebiliyor. Bu kapsamda il genelindeki su kesintileri İSKİ’nin resmi internet sitesindeki arıza ve kesinti sorgulama ekranından takip edilebiliyor.
Vatandaşlar, bulundukları ilçeyi seçerek etkilenen mahalleleri, arıza nedenlerini ve tahmini onarım saatlerini öğrenebiliyor. Öte yandan su kesintileri ile ilgili güncel bilgi almak için ALO 185 hattı da kullanılabiliyor.