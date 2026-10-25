İstanbul 25 Ekim su kesintileri listesi: İstanbul’da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul’da 24 Ekim Pazar günü pek çok kişi su kesinti ile karşı karşıya kaldı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Zeytinburnu, Güngören ve Şile’de gerçekleşecek çalışmalar nedeniyle sular kesildi. Öte yandan birçok bölgede anlık arıza nedeniyle suya erişim sağlanamadı. Peki, İstnabul2da sular ne zaman gelecek? İşte cevabı.