Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Bu hakkınızı kullanmayı unutmayın: Tahliye kararında 7 gün detayı

"KİRACININ KARARI TEBLİĞ ALMAMASI TAHLİYE KARARINI ORTADAN KALDIRMAZ"

Mahkeme kararından haberdar olmayan kiracı, tahliye memurları kapıya geldiğinde evden çıkarılmayı durdurabilir mi? Kararın kendisine hiç tebliğ edilmediğini söyleyen kiracı hangi hukuki haklara sahip?

Av. Gizem Gonce: "Burada öncelikle birbirinden farklı iki tebligatın ayrılması gerekiyor:

Mahkeme kararının tebliği: Kiracının gerekçeli kararı öğrenmesi ve kanun yollarına başvurabilmesi bakımından önemlidir. İcra dosyasındaki tahliye işlemlerine ilişkin tebligat: Tahliye kararının icra edilmesi aşamasında yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu bakımından önemlidir.

Kiracının mahkeme kararını tebliğ almamış olması, tek başına tahliye kararını kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Ancak tebligat gerçekten usulsüzse veya hiç yapılmamışsa, kararın kesinleşme işlemi ve kanun yolu süresi bakımından ciddi bir hukuki sorun ortaya çıkabilir."

Bu nedenle ilk yapılması gereken işlem, icra müdürlüğünden ve kararı veren mahkemeden dosyaların incelenmesini istemektir.

Özellikle şu belgeler kontrol edilmelidir:

Gerekçeli kararın kiracıya tebliğ edilip edilmediği.

Tebligatın hangi adrese ve hangi yöntemle yapıldığı.

Tebligat mazbatasındaki açıklamaların mevzuata uygun olup olmadığı.

Kesinleşme şerhinin hangi tarihte ve hangi gerekçeyle düzenlendiği.

İcra dosyasında tahliye emri ve diğer tebligatların bulunup bulunmadığı.

Tahliye memurlarının hangi icra işlemini gerçekleştirmek üzere geldiği.

Kiracının fiilen tebligatı eline almamış olması ile hukuken geçerli bir tebligatın hiç yapılmamış olması aynı şey değildir. Örneğin Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine uygun olarak yapılan bir tebligat, muhatap evrakı bizzat teslim almamış olsa bile geçerli olabilir."