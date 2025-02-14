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 | Bengül Büyükhan

Naci Görür'den Bursa için kritik uyarı! 'Zemini çürük, yeraltı suyu fazla'

Türkiye'nin her bölgesinden hemen hemen her gün gelen deprem haberleri vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Bursa'da katıldığı bir programda kritik açıklamalar yaptı. Bursa'yı tehdit eden fayların olduğunu belirten Görür, "Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız." dedi.

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Naci Görür'den Bursa için kritik uyarı! 'Zemini çürük, yeraltı suyu fazla'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:56

Türkiye beşik gibi sallanırken deprem uzmanlarından da peş peşe uyarılar geliyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bursa’nın depremselliği ve depreme dirençli Osmangazi’ adlı sempozyumuna katıldı. Bursa'nın deprem riskine dikkat çeken Görür kritik uyarılarda bulundu. Deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, problemin nesilden nesile aktarıldığını vurgulayan Görür, 14 milyon yıldan bu yana Türkiye'de depremlerin olduğunu ve milyonlarca yıl boyunca depremlerin devam edeceğini dile getirdi.

BURSA İÇİN KRİTİK UYARI

Bursa'yı tehdit eden fayların olduğunu belirten Görür, "Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız." dedi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yıllardır depremlerin olduğunu ve olmaya devam edeceğine işaret ederek, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DEPREM NEDİR?
Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayıdır.
ETİKETLER
#Deprem
#Yaşam
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