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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:50

Pastırma sıcakları ne zaman 2026, hangi ayda? TÜRKİYE'DE PASTIRMA YAZI BAŞLIYOR

Sonbaharın etkisini artırmasıyla birlikte sıcaklıkların ne zaman yeniden yükseleceği merak konusu oldu. Türkiye'de sonbahar aylarının sonlarına doğru görülen pastırma sıcakları için gözler ekim sonu ve kasım dönemine çevrildi. Pastırma sıcakları ne zaman 2026? Pastırma yazı hangi ayda?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Pastırma sıcakları ne zaman 2026, hangi ayda? TÜRKİYE'DE PASTIRMA YAZI BAŞLIYOR
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:50

2026 yılı için belirli bir pastırma yazı tarihi bulunmazken, uzun vadeli hava tahminlerinde sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, hangi ayda görülecek ve kaç gün sürecek? 

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2026?

Pastırma sıcaklarının her yıl aynı tarihte başlayan sabit bir hava olayı olmadığı biliniyor. 'de halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılan dönem genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı civarında ortaya çıkıyor. Bu nedenle 2026 yılında da sıcaklıkların sonbaharın ilerleyen dönemlerinde kısa süreli olarak yükselmesi bekleniyor.

Pastırma sıcakları ne zaman 2026, hangi ayda? TÜRKİYE'DE PASTIRMA YAZI BAŞLIYOR

Mevcut uzun vadeli tahminler belirli bir gün için pastırma sıcakları yaşanacağını göstermiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ekim 2026 tahmininde Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, Kasım 2026 tahmininde de bazı bölgelerde normallerin üzerinde sıcaklık beklentisi bulunuyor. Ancak bu veriler tek başına belirli bir pastırma yazı tarihi anlamına gelmiyor.

2026 PASTIRMA SICAKLARI TAKVİMİ

Pastırma sıcakları için takvimde kesin olarak işaretlenmiş bir başlangıç veya bitiş tarihi bulunmuyor. Dönemin ortaya çıkması, sıcaklıkların mevsim normallerine göre seyri ve atmosferik koşullara bağlı olarak değişebiliyor.

Dönem2026 için beklenen durumAçıklama
Ekim 2026Pastırma yazı ihtimali başlayabilirAyın özellikle son bölümünde sıcak ve sakin günler görülebilir
Ekim sonuEn çok takip edilen dönemTürkiye'de pastırma sıcakları çoğunlukla bu dönemde gündeme gelir
Kasım 2026Pastırma sıcakları görülebilirIlık ve güneşli hava kısa süreli olarak etkili olabilir
Kasım ilk yarısıDönemin devam etme ihtimaliBölgesel sıcaklık artışları görülebilir
Kasım ortası ve sonrasıİhtimal azalırKış koşullarının etkisiyle sıcaklıkların düşmesi beklenir

MGM'nin Kasım 2026 uzun vadeli tahmininde Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak mevsimlik tahminler geniş ölçekli eğilimleri gösterdiğinden, belirli birkaç günlük sıcak hava dönemini önceden kesin olarak tanımlamıyor.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA OLUR?

Pastırma yazı Türkiye'de çoğunlukla ekim sonu ve kasım ayı içerisinde görülüyor. Sonbaharın ilerleyen dönemlerinde havanın bir süreliğine ısınması, gündüz sıcaklıklarının yükselmesi ve güneşli havanın etkili olması bu dönemin temel özellikleri arasında yer alıyor.

Pastırma sıcakları ne zaman 2026, hangi ayda? TÜRKİYE'DE PASTIRMA YAZI BAŞLIYOR

Pastırma sıcakları sırasında gündüzleri mevsime göre daha ılık bir hava yaşanırken gece ve sabah saatlerinde serinlik devam edebiliyor. Bu nedenle gündüz ile gece sıcaklıkları arasında belirgin fark oluşabiliyor. Dönemin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise o tarihlerde etkili olacak hava sistemlerine bağlı olarak değişiyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcaklarının süresi için de her yıl geçerli olan kesin bir sayı bulunmuyor. Bu dönem birkaç gün sürebileceği gibi atmosferik koşulların uygun olması halinde yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor. Bazı yıllarda ise belirgin bir pastırma yazı dönemi yaşanmadan sonbahar doğrudan daha soğuk hava koşullarına geçebiliyor.

2026 yılında pastırma sıcaklarının kaç gün süreceği, döneme yaklaşıldığında yapılacak kısa ve orta vadeli tahminlerle daha net anlaşılabilecek. Uzun vadeli tahminler sıcaklık eğilimi hakkında fikir verse de birkaç günlük belirli hava olaylarını kesin biçimde öngörmek için yeterli değil. MGM de aylık ve mevsimlik tahminlerin daha geniş ölçekli hava koşullarını değerlendirdiğini ve daha küçük ölçekli yerel meteorolojik olayların bu tahminlerde temsil edilmeyebileceğini belirtiyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbaharın son dönemlerinde hava sıcaklıklarının kısa süreli olarak yükselmesiyle ortaya çıkan ılık ve çoğunlukla sakin hava dönemine verilen isimdir. Meteorolojik açıdan belirli bir takvim günüyle tanımlanan bağımsız bir hava olayı değildir. Bu nedenle her yıl aynı tarihlerde başlaması veya aynı süre boyunca devam etmesi beklenmez.

Türkiye'de pastırma yazı olarak da kullanılan bu ifade, sonbaharın serin havası içerisinde yaşanan geçici sıcaklık artışını anlatmak için kullanılıyor. Gündüzleri güneşli ve ılık hava görülürken geceleri sıcaklıkların daha düşük seyretmesi, bu dönemin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

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ETİKETLER
#Türkiye
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Pastırma Yazı
#Ekim 2026
#Kasım 2026
#Yaşam
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