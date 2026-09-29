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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:58

UFO görüntüleriyle dünyayı sarsan Yalçın Yalman vefat etti: UFO tarihinin en sıra dışı vakalarını elde etmişti

İstanbul Kumburgaz’da bir dönem gece bekçiliği yaptığı sırada çektiği UFO görüntüleriyle dünyaya damga vuran Yalçın Yalman vefat etti. Yalman'ın elde ettiği görüntüler "Kumburgaz UFO Görüntüleri" olarak dünya literatürüne girmiş ve en çok araştırılan UFO konusu olmuştu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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UFO görüntüleriyle dünyayı sarsan Yalçın Yalman vefat etti: UFO tarihinin en sıra dışı vakalarını elde etmişti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:58

İstanbul Kumburgaz’da 2007 ile 2009 yılları arasında bekçilik yaptığı sırada çektiği UFO görüntüleriyle dünyayı sarsan Yalçın Yalman, ’nin ilçesine bağlı Mahmudiye Köyü’nde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Yalman’ın Mahmudiye köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

UFO görüntüleriyle dünyayı sarsan Yalçın Yalman vefat etti: UFO tarihinin en sıra dışı vakalarını elde etmişti

KUMBURGAZ GÖRÜNTÜLERİ DÜNYADA BÜYÜK MÜNAZARAYI BERABERİNDE GETİRMİŞTİ

Yalçın Yalman’ın 2007 ile 2009 yılları arasında İstanbul Kumburgaz’da Marmara Denizi üzerinde farklı tarihlerde kaydettiği görüntüler, dönemin en çok konuşulan UFO vakalarından biri haline gelmişti.

Yalman’ın kamerasına yansıyan ve yapısal forma sahip ışıklı cisimlerin görüldüğü öne sürülen kayıtlar, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki UFO araştırmacıları tarafından da uzun süre incelenmiş ve münazara edilmişti.

UFO görüntüleriyle dünyayı sarsan Yalçın Yalman vefat etti: UFO tarihinin en sıra dışı vakalarını elde etmişti

TÜBİTAK DEVREYE GİRMİŞTİ

Görüntülerin bir bölümü TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi bünyesinde de teknik incelemeye konu olmuştu. Yapılan incelemelerde görüntülerde dijital müdahale bulunduğuna ilişkin açık bir bulguya rastlanmadığı yönündeki değerlendirmeler, o dönemde münazaraları daha da büyütmüştü.

Yalman ise çektiği görüntülerin dünya dışı varlıklara ait araçları gösterdiğini ve bu kayıtlarla UFO’ların varlığını kanıtladığını savunuyordu.

Bu iddiasından yaşamı boyunca vazgeçmeyen Yalman’ın görüntüleri, uluslararası UFO araştırmacılarının da ilgisini çekmiş; Kumburgaz UFO vakası dünya çapında tanınır hale gelmişti.

UFO görüntüleriyle dünyayı sarsan Yalçın Yalman vefat etti: UFO tarihinin en sıra dışı vakalarını elde etmişti

AYVALIK’TA DA GÖKYÜZÜNDEN VAZGEÇMEDİ

2010 yılında Ayvalık’a gelen Yalçın Yalman, burada yaşadığı yıllarda da gökyüzü gözlemlerini sürdürdü.
Oldukça kısıtlı ekonomik imkanlara rağmen gözlem ve çekimlerine devam eden Yalman, zaman zaman ulusal televizyon kanallarına konuk olarak Kumburgaz’da yaşadıklarını, çektiği görüntüleri ve UFO’larla ilgili iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

İHA Muhabiri Suat Salgın da Yalman’ın Ayvalık’ta yaşadığı dönemde kendisiyle birçok kez sohbet ederek, Kumburgaz’da yaşadığını anlattığı sıra dışı olayları ve çektiği görüntülerin hikâyesini bizzat kendisinden dinledi.
Yalman, bu sohbetlerinde de görüntülerin gerçek olduğundan hiçbir kuşku duymadığını ve kaydettiği cisimlerin dünya dışı kökenli olduğuna inandığını dile getiriyordu.

EN ÇOK MÜNAZARA EDİLEN UFO VAKALARINDAN BİRİ OLDU

"Kumburgaz UFO Görüntüleri" olarak dünya literatürüne giren kayıtlar, aradan geçen yıllara rağmen UFO ve günümüzde daha sık kullanılan adıyla UAP araştırmalarıyla ilgilenen çevrelerde münazarayı sürdürüyor.
Kumburgaz vakasını benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, görüntülerin tek bir geceyle sınırlı kalmayıp farklı tarihlerde ve uzun süreli olarak kaydedilmiş olmasıydı.

UFO görüntüleriyle dünyayı sarsan Yalçın Yalman vefat etti: UFO tarihinin en sıra dışı vakalarını elde etmişti

Yüksek yakınlaştırmayla çekilen bazı görüntülerde görülen şekiller ise yıllar boyunca farklı yorumlara neden oldu. Bazı UFO araştırmacıları kayıtları bugüne kadar belgelenmiş en dikkat çekici vakalardan biri olarak değerlendirirken, görüntülerdeki cisimlerin gerçekte ne olduğuna ilişkin farklı görüşler de ortaya konuldu.
Yalçın Yalman ise hayatının sonuna kadar Kumburgaz’da kaydettiği görüntülerin UFO olduğuna ve dünya dışı varlıkların mevcudiyetini gösterdiğine inandı.

Yalman’ın vefatı ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Türkiye’de ve dünyada UFO araştırmalarıyla ilgilenen çevrelerde de üzüntüyle karşılandı.

UFO TARİHİNİN EN SIRA DIŞI VAKASI

Yalçın Yalman, ardında yıllardır münazara edilen ve dünya UFO tarihinin en sıra dışı vakalarından biri olarak anılan Kumburgaz görüntülerini bıraktı.

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#Çanakkale
#ezine
#Kumburgaz
#Yalçın Yalman
#Mahmudiye Köyü
#Yaşam
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