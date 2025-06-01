Uşak'ta 2 araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Uşak'ta iki araç çarpıştı. Feci kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. 1 yaralının hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi...

Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.B. (19) idaresindeki otomobil, sollama yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen Ö.K. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan M.E.Ç. (16), E.M.K. (17), F.C.K. (17), E.B. (17) ve A.K. (17) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.