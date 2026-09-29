Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında otomobil kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametine doğru hareket eden E.Ç. isimli şahsın kullandığı yolcu otobüsü çarpıştı

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HABERİN ÖZETİ Çanakkale’de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti Ayvacık ilçesinde Troya tüneli girişindeki kavşakta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ve 3 köpek hayatını kaybetti. Kaza, Ayvacık ilçesi Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında otomobil kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametine giden E.Ç. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpışmasıyla meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu yaşamını yitirdi, araçtaki 3 köpek de telef oldu. Kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ VE 3 KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil içerisindeki 3 köpek de telef oldu. Yaşanan kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.