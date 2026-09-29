Çanakkale’de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında otomobil kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametine doğru hareket eden E.Ç. isimli şahsın kullandığı yolcu otobüsü çarpıştı
Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil içerisindeki 3 köpek de telef oldu. Yaşanan kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.