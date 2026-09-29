Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Kütahya'da kavşakta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında Ç.Ö. idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz ve Seher Efe Koca olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Ayşe Y., Ayşe ve Ömriye T. yaralanarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. İki otomobilin çarpışma anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı araçta bulunan Ayşe Y. (67), Ayşe (80) ve Ömriye T. (50) ise kazada yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Ayfer Yorulmaz ve Seher Efe Koca'nın cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. İki otomobilin çarpışma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.