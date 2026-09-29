Kütahya'da kavşakta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

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İstanbul
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı araçta bulunan Ayşe Y. (67), Ayşe (80) ve Ömriye T. (50) ise kazada yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Ayfer Yorulmaz ve Seher Efe Koca'nın cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. İki otomobilin çarpışma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.