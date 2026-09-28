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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 00:01

"Doğruluk mu, cesaret mi?" oynayan çocukların sonu hastane oldu

Adıyaman'da 16 yaşındaki iki kuzenin oynadığı "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 00:01

'da ‘Doğruluk mu, cesaret mi?’ oynayan kuzenler kavgaya tutuştu.

HABERİN ÖZETİ

"Doğruluk mu, cesaret mi?" oynayan çocukların sonu hastane oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Adıyaman'da 'Doğruluk mu, cesaret mi?' oynayan iki kuzen arasında çıkan kavgada bıçaklı saldırı yaşandı.
Olay, Merkez Yenisanayi Mahallesi'nde A.E. (16) ve M.B. (16) isimli kuzenler arasında gerçekleşti.
Oyun sırasında çıkan kavgada kuzenler birbirlerine bıçakla saldırdı.
A.E. sırtından ve kolundan, M.B. ise elinden yaralandı.
Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Merkez Yenisanayi Mahallesi'nde A.E. (16) ile M.B. (16) isimli kuzenler, oynadıkları "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu sırasında birbirlerine bıçakla saldırdı. 

A.E. sırtından ve kolundan yaralanırken, M.B. ise elinden yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#Adıyaman
#Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#M.b.
#A.e.
#Merkez Yenisanayi Mahallesi
#3. Sayfa
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