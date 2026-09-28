Adıyaman'da ‘Doğruluk mu, cesaret mi?’ oynayan kuzenler kavgaya tutuştu.

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HABERİN ÖZETİ "Doğruluk mu, cesaret mi?" oynayan çocukların sonu hastane oldu Adıyaman'da 'Doğruluk mu, cesaret mi?' oynayan iki kuzen arasında çıkan kavgada bıçaklı saldırı yaşandı. Olay, Merkez Yenisanayi Mahallesi'nde A.E. (16) ve M.B. (16) isimli kuzenler arasında gerçekleşti. Oyun sırasında çıkan kavgada kuzenler birbirlerine bıçakla saldırdı. A.E. sırtından ve kolundan, M.B. ise elinden yaralandı. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Yenisanayi Mahallesi'nde A.E. (16) ile M.B. (16) isimli kuzenler, oynadıkları "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu sırasında birbirlerine bıçakla saldırdı.

A.E. sırtından ve kolundan yaralanırken, M.B. ise elinden yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.