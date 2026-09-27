Engelli asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

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İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan asansör faciası, engelli adamı hayattan kopardı.
Acı olay İnegöl ilçesinin kırsal Bilal Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
Yürüme engelli Mustafa Balkan (65), eşiyle birlikte 2 katlı evinin üst katına çıkabilmek için dış cepheye kurdurduğu asansöre bindi. Ancak asansörün halatının kopmasıyla yaşlı çift yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde çiftin vücudunda çeşitli kırıklar bulunduğu belirlendi. Mustafa Balkan ve eşi, ameliyatların ardından çift yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Gerdan Balkan, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ancak yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Mustafa Balkan ise 6 gün sonra sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Mustafa Balkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.