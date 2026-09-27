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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 02:18
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 02:18

Engelli asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da engelli asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı çift ağır yaralandı. 60 yaşındaki kadın taburcu edilirken, yürüme engelli kocası 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Engelli asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 02:18
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 02:18

'nın ilçesinde yaşanan asansör faciası, engelli adamı hayattan kopardı.

HABERİN ÖZETİ

Engelli asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin dış cephesindeki asansörün halatının kopması sonucu ağır yaralanan yürüme engelli Mustafa Balkan, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'nde meydana geldi.
Yürüme engelli Mustafa Balkan (65) ve eşi, asansörün halatının kopmasıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.
Hastanede ameliyat edilen çiftten Gerdan Balkan taburcu edilirken, yoğun bakımdaki Mustafa Balkan hayatını kaybetti.
Mustafa Balkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Acı olay İnegöl ilçesinin kırsal Bilal Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

ASANSÖRÜN HALATI KOPTU, 4 METREDEN YERE DÜŞTÜ

Yürüme engelli Mustafa Balkan (65), eşiyle birlikte 2 katlı evinin üst katına çıkabilmek için dış cepheye kurdurduğu asansöre bindi. Ancak asansörün halatının kopmasıyla yaşlı çift yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

YAŞLI ÇİFT AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde çiftin vücudunda çeşitli kırıklar bulunduğu belirlendi. Mustafa Balkan ve eşi, ameliyatların ardından çift yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Engelli asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Gerdan Balkan, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ancak yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Mustafa Balkan ise 6 gün sonra sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Engelli asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa Balkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#bursa
#inegöl
#İnegöl Devlet Hastanesi
#Mustafa Balkan
#Bilal Mahallesi
#3. Sayfa
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