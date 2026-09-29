Günlerdir haber alınamıyordu! Cansız bedeni falezlerde bulundu: Eşi diz çöküp gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinden çıktıktan sonra Nil Bölükbaş'tan bir daha haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölükbaş'ın son olarak görüldüğü bölgede dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri denizde, AFAD ekipleri ise termal kameralı dron ile karada arama çalışması yaptı.

CANSIZ BEDENİNİ YAKINLARI BULDU

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye gelen yakınları, falezlerin dip noktasındaki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Botla şahsın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin, dünden bu yana kayıp olarak aranan Nil Bölükbaş'a ait olduğu tespit edildi.

EŞİ KAYANIN ÜZERİNE DİZ ÇÖKÜP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bölükbaş'ın cansız bedeninin çıkarıldığı sırada eşi bir kayanın üzerine diz çökerek uzun süre gözyaşı döktü. Bölükbaş'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.