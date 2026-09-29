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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:13

Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! Sakarya’da kan donduran olay

Sakarya’da alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada kardeşi E.Ç. tarafından tabancayla vurulan ağabey G.Ç. ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren ağabeyin hayati tehlikesi devam ederken, kaçan şüpheli yakalandı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! Sakarya’da kan donduran olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:13

’da ağabey ve kardeş arasında çıkan alacak verecek meselesinin sonu kanlı bitti. Kardeşler arasında çıkan tartışma gerilimin artmasıyla kavgaya dönünce, kardeş E.Ç, ağabeyi G.Ç.’yi ile vurarak ağır yaralanmasına sebep oldu. 

Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! Sakarya’da kan donduran olay

AĞABEYİNİ VURUP KAÇTI

Şüpheli, gözünü bile kırpmadan ağabeyini tabancayla kasık bölgesinden vurarak ağrı yaraladı. Yaşanan korkunç olayın ardından kardeş E.Ç., ardına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! Sakarya’da kan donduran olay

AĞABEYİN DURUMU KRİTİK

Yaralı ağabeyin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaçan şüpheli ekiplerce yakalandı. Hastaneye kaldırıalan yaralı ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 
 

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#Sakarya
#tabanca
#akyazı
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#E.ç.
#3. Sayfa
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