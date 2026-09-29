Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! Sakarya’da kan donduran olay

Sakarya Akyazı’da ağabey ve kardeş arasında çıkan alacak verecek meselesinin sonu kanlı bitti. Kardeşler arasında çıkan tartışma gerilimin artmasıyla kavgaya dönünce, kardeş E.Ç, ağabeyi G.Ç.’yi tabanca ile vurarak ağır yaralanmasına sebep oldu.

AĞABEYİNİ VURUP KAÇTI

Şüpheli, gözünü bile kırpmadan ağabeyini tabancayla kasık bölgesinden vurarak ağrı yaraladı. Yaşanan korkunç olayın ardından kardeş E.Ç., ardına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

AĞABEYİN DURUMU KRİTİK

Yaralı ağabeyin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaçan şüpheli ekiplerce yakalandı. Hastaneye kaldırıalan yaralı ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

