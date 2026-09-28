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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:58

Mersin'de kahvehaneye uzun namlulu silahla saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzünü kapüşonla gizleyen bir saldırgan, pazar alanındaki kahvehaneye uzun namlulu silahla dehşet saçtı. Peş peşe açılan ateş sonucu ağır yaralanan 71 yaşındaki Mehmet Atlı hastanede hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:58

Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana gelen olayda iddiaya göre, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı da bırakarak kaçtı. 

Mersin'de kahvehaneye uzun namlulu silahla saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

71 YAŞINDAKİ MEHMET ATLI KURTARILAMADI

Olayda kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 71 yaşındaki Mehmet Atlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin'de kahvehaneye uzun namlulu silahla saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

SALDIRININ SİLAHI BAHÇEDE BULUNDU

Olay yerinde yapılan aramalar sırasında, şüphelinin saldırı sonrası kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı arama başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de kahvehaneye uzun namlulu silahla saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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ETİKETLER
#Tarsus Devlet Hastanesi
#Çağlayan Mahallesi
#Mehmet Atlı
#3. Sayfa
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