Kayseri'de kayalık alanda korkunç olay: Babasının kucağındayken 3 yaşındaki çocuğun başına taş düştü

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İstanbul
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde K.Ş. isimli 3 yaşındaki çocuk başına taş düşmesiyle hayatını kaybetti.
R.Ş, kucağındaki oğlu K.Ş. ile Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunduğu esnada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.
Çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.