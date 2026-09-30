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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:18

KKTC'deki gemi faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin daha cenazeleri defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında gerçekleşen gemi faciasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın cenazeleri, Hatay'da toprağa verildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KKTC'deki gemi faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin daha cenazeleri defnedildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:18

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için 30 Ağustos'ta denize açılan "" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

HABERİN ÖZETİ

KKTC'deki gemi faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin daha cenazeleri defnedildi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Girne'den Mersin Taşucu'na gitmekteyken batan 'Filo Jet' isimli yolcu gemisinde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın cenazeleri yakınlarına teslim edilerek defnedildi.
'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa süre sonra su alarak batmıştı.
Arama kurtarma çalışmalarında cenazelerine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer Reyhanlı'da, Nihat Pancar ise Samandağ'da toprağa verildi.
Biçer'in Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndaki cenaze namazına ailesinin yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun da katıldı.
Evli ve bir çocuk babası olan Nihat Pancar'ın Samandağ Yaylıca Mahallesi'ndeki cenaze namazına Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay katıldı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
KKTC'deki gemi faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin daha cenazeleri defnedildi

 

6 YAŞINDAKİ BİÇER’İN CENAZESİ REYHANLI’DA DEFNEDİLDİ

Biçer'in naaşı, Reyhanlı ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Namaza, Biçer'in babası Hayri ve annesi Ayten Biçer ile yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun ve vatandaşlar da katıldı.

 

KKTC'deki gemi faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin daha cenazeleri defnedildi

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI PANCAR’IN CENAZESİ SAMANDAĞ’A GÖNDERİLDİ

Evli ve bir çocuk babası Pancar için de Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Pancar'ın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

 

KKTC'deki gemi faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin daha cenazeleri defnedildi

KAZA 30 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞTİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

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ETİKETLER
#Taşucu Limanı
#Girne Limanı
#Mehmet Asaf Biçer
#Filo Jet
#Nihat Pancar
#3. Sayfa
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