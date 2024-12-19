2025 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama bilgisi

19 Aralık 2024 22:12 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 22:31

Asgari ücret ile birlikte 2025 kıdem tazminatının çıkacağı rakam sorusu da yılsonunun yaklaşmasıyla milyonların gündeminde yer etmeye devam ediyor.

İşte 2025 yılı en düşük ve en yüksek kıdem tazminatı! İsa Karakaş hesapladı: 46 bin lirayı geçiyor

İşte 2025 yılı en düşük ve en yüksek kıdem tazminatı! İsa Karakaş hesapladı: 46 bin lirayı geçiyor

Asgari ücret zammı gölgesi o kalemlere uzayacak! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli ve 65 yaş aylığı

Asgari ücret zammı gölgesi o kalemlere uzayacak! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli ve 65 yaş aylığı

Memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı da yeni yılla beraber artacak.

2025 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında memur maaşlarına gelecek zamla birlikte kıdem tazminatı tavanına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Mevcutta ödenen yıllık kıdem tazminatı 20002,18 TL iken, asgari ücrete yüzde 25 gelmesi durumunda 25002,73 TL, yüzde 30 zam gelmesi durumunda 26002,73 TL ve yüzde 40 zam gelmesi durumunda ise 28003,05 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE OLACAK?

Asgari ücret için yapılan toplantıların üçüncüsünde de bir rakam üzerinde konuşulmadığı belirtilmişti.

Ancak zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor.

Genel manada zam oranı yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira olarak ortaya çıkar.