4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları

03 Ekim 2024 16:21 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:42

Yarın Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlanacak. Sokaklarda ve evlerimizde beslediğimiz ve baktığımız evcil hayvanların daha iyi bir hayat yaşamasına dikkat çekmek için kutlanan Hayvanları Koruma Gününe özel mesajlar ve sözler de sosyal medya platformlarında yayımlanıyor.

Heinrich Zimmermann tarafından ortaya atılan Dünya Hayvanları Koruma Gününün ne zaman kutlandığı ve gerçekleşen etkinlikleri hayvanseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu özel günde hayvanların daha refah içerisinde yaşamasına dikkat çekmek amacıyla mesajlar ve sözler paylaşılıyor. Instagram, X ve Facebook gibi uygulamalar üzerinden paylaşılacak Hayvanları Koruma Günüyle ilgili resim ve yazılar da özenle seçiliyor.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Hayvan haklarının korunması amaçlanan 4 Ekim'de duyarlılık arttırmak için birçok etkinlik düzenleniyor. Heinrich Zimmermann tarafından 24 Mart 1925 tarihinde Berlin'deki Spor Sarayı'nda ilk Dünya Hayvan Günü'nü düzenlenmek istenirken o gün mekanların uygun olmamasından dolayı 1929'da ilk kez 4 Ekim'e alındı.

Zimmermann dünyada her yıl 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma günü olmasını önerdi. Mayıs 1931'de İtalya, Floransa'da düzenlenen Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nde oybirliği ile fikir kabul edildi.

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

"Dünyamızın ortak olduğu hayvan dostlarımız ile sağlık ve huzur içerisinde yaşayacağımız bir dünya hepimizin hayali."

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününün amacı, dostlarımızın yaşamlarını daha rahat ve refah içerisinde yaşamasıdır. Gününüz kutlu olsun küçük dostlarımız!"

"Sevgili dostlarımızı 1 gün değil her gün koruduğumuz bir dünya hayaliyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun"

"En büyük erdemlerin bir tanesi, hayvanların sessiz çığlıklarını duymak ve ihtiyaçlarını görebilmek."

"4 Ekim sayesinde dünyamızın en savunmasız canlılarına karşı olan sorumluluklarımızı hatırlıyoruz. Hiçbir zaman unutmamak dileğiyle."

"Yaşam hakkına sahip olan hayvanları korumak bizlerin görevidir."

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ SÖZLERİ VE YAZILARI

"İnsanların çevresinde yaşayan tüm hayvanlar uyum içerisinde yaşama hakkına sahiptir. 4 Ekim aracılığıyla bu hakkı her zaman hatırlayalım!"

"Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun"

"Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

"Her hayvan sevgi ve şefkat dolu bir yaşamı hak eder. Mutlu Dünya Hayvanlar Günü!"