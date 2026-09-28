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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:28

Açık lise kayıtları ne zaman 2026? 1. dönem kayıt ve sınav tarihi açıklandı

Açık lise kayıtları ne zaman 2026 1. dönem, kayıt tarihleri ve sınav tarihi belli oldu. Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin yerine getirmesi gereken işlemler, sınav başvuruları ve sınav tarihleri açıklandı. Kayıt sürecinde öğrencilerin seçtikleri ders sayısına ve öğrencilik durumlarına göre e-Sınav veya yazılı sınav seçeneklerinden birine başvurmaları gerekiyor. Açık lise kayıtları ne zaman 2026? İşte Açık lise kayıt son tarihi ve sınav tarihi…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Açık lise kayıtları ne zaman 2026? 1. dönem kayıt ve sınav tarihi açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:28

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilerin kayıt işlemleriyle birlikte sınav merkezi ve sınav türüne ilişkin işlemleri de belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? Detaylar…

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 tarihinde başladı. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin 750 TL ücret yatırması gerekiyor. Söz konusu ücret, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabilecek.

Açık lise kayıtları ne zaman 2026? 1. dönem kayıt ve sınav tarihi açıklandı

Yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerden ücret alınmayacak. Ücret muafiyeti bulunan ve kayıt yenileme işlemi yaptıracak öğrencilerin, tutuklu veya hükümlü olanlar hariç olmak üzere MEBİM ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistemde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları ve Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını takip etmeleri gerekiyor.

Açık lise kayıtları ne zaman 2026? 1. dönem kayıt ve sınav tarihi açıklandı

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2026-2027?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin sınav türü, seçtikleri ders sayısı ve öğrencilerin durumlarına göre değişiyor. ve Suudi Arabistan'ın şehrinde bulunan öğrenciler ile tutuklu veya hükümlü öğrenciler, ders sayısına bakılmaksızın yalnızca e-Sınava başvurabilecek. 10 veya daha az ders seçen öğrenciler de belirlenen istisnalar dışında sadece e-Sınava katılabilecek.

Açık lise kayıtları ne zaman 2026? 1. dönem kayıt ve sınav tarihi açıklandı

Yurt dışında KKTC ve Cidde hariç bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler sadece yazılı sınava başvurabilecek. Ayrıca KKTC ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler hariç olmak üzere 11 veya daha fazla ders seçen öğrenciler de yalnızca yazılı sınava katılabilecek.

e-Sınava girecek ve 10 veya daha az ders seçen öğrencilerin randevu işlemlerini 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında yapması gerekiyor. Öğrenciler randevularını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da aynı ekrandaki e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak alabilecek. e-Sınavlar ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Basılı evrakla yapılacak yazılı sınav ise 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda yapılacak.

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#MEB
#kktc
#açık öğretim lisesi
#cidde
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#Aktüel
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