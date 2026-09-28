Açık lise kayıtları ne zaman 2026? 1. dönem kayıt ve sınav tarihi açıklandı

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilerin kayıt işlemleriyle birlikte sınav merkezi ve sınav türüne ilişkin işlemleri de belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? Detaylar…

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 tarihinde başladı. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin 750 TL ücret yatırması gerekiyor. Söz konusu ücret, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabilecek.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerden ücret alınmayacak. Ücret muafiyeti bulunan ve kayıt yenileme işlemi yaptıracak öğrencilerin, tutuklu veya hükümlü olanlar hariç olmak üzere MEBİM ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistemde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları ve Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını takip etmeleri gerekiyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2026-2027?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin sınav türü, seçtikleri ders sayısı ve öğrencilerin durumlarına göre değişiyor. KKTC ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler ile tutuklu veya hükümlü öğrenciler, ders sayısına bakılmaksızın yalnızca e-Sınava başvurabilecek. 10 veya daha az ders seçen öğrenciler de belirlenen istisnalar dışında sadece e-Sınava katılabilecek.

Yurt dışında KKTC ve Cidde hariç bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler sadece yazılı sınava başvurabilecek. Ayrıca KKTC ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler hariç olmak üzere 11 veya daha fazla ders seçen öğrenciler de yalnızca yazılı sınava katılabilecek.

e-Sınava girecek ve 10 veya daha az ders seçen öğrencilerin e-Sınav randevu işlemlerini 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında yapması gerekiyor. Öğrenciler randevularını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da aynı ekrandaki e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak alabilecek. e-Sınavlar ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Basılı evrakla yapılacak yazılı sınav ise 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda yapılacak.