Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Program başvuruları başladı

29 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:06

Spor Bakanı Bak duyurdu: Afetten etkilenen gençlere 70 milyon TL'lik proje desteği

Spor Bakanı Bak duyurdu: Afetten etkilenen gençlere 70 milyon TL'lik proje desteği

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'nın başvuruları başlarken nereden, nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

Binlerce kişinin etkilendiği Kahramanmaraş depremlerinden sonra gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlara katılımını artırmak hedeflendi.

AFETTEN ETKİLENEN GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ DESTEK PROGRAM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Binlerce genci ilgilendiren programın başvurularının başladığını Bakan Osman Aşkın Bak "Depremden etkilenen 11 ilimizde Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz.

Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlara katılımını artırarak afetin olumsuz etkilerini azaltacak projelere nakdî destek sağlayacağımız programın başvuruları başladı." notuyla duyurdu.

Süreç 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bugün itibarıyla başlayan başvurular pds.gsb.gov tr üzerinden yapılacak.

AFETTEN ETKİLENEN GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Yapılan açıklama şöyle oldu:

“Bakanlığımızca planlanan proje desteği ile afetin etkilerinin azaltılması ve gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda katılımının artırılmasını amaçlıyoruz.

Bu programla depremden etkilenen 11 ilde yaşamını sürdüren gençlerimizin afetin etkileriyle baş etmede güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Bölgede gençler açısından öncelikli ihtiyaçlar olarak belirlenen temalar çerçevesinde STK’lar ve Spor Kulüplerinden gelecek proje tekliflerine destek vereceğiz.

Teklif edilecek projelerin, gençlere yol gösterici ve güçlendirici deneyim imkânı sunmasını, gençlerin potansiyellerini ortaya koyarak güçlü bir sivil katılım duygusu kazandırmasını umut ediyoruz.”