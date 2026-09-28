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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:56

Akbank chip para nerede kullanılır? Chip para ne zamana kadar geçerli?

Akbank chip-para, Axess üye iş yerlerinde alışveriş ödemelerinde kullanılabiliyor. Bir chip-para 1 TL değerinde olurken, biriken puanlar mağaza alışverişlerinin yanı sıra Juzdan ve Akbank Mobil üzerinden “chip-para ile öde” özelliğiyle dönem içindeki uygun harcamaların ödenmesinde de kullanılabiliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Akbank chip para nerede kullanılır? Chip para ne zamana kadar geçerli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:56

’ın Axess programı kapsamında kazanılan chip-paraların nerede kullanılabildiği, kart sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Chip-paralar, Türkiye genelindeki Axess üye iş yerlerinde alışveriş sırasında kullanılabildiği gibi, mobil uygulamalar üzerinden dönem içi harcamaların ödenmesinde de değerlendirilebiliyor. Bir chip-paranın değeri 1 TL olarak hesaplanıyor. 

AKBANK CHİP PARA NEREDE KULLANILIR?

Chip-paralar, temel olarak Axess üye iş yerlerinde alışveriş ödemelerinde kullanılabiliyor. Market, giyim, akaryakıt ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren Axess üye iş yerlerinde ödeme sırasında chip-para kullanma talebi iletilebiliyor. Kullanılabilecek iş yerleri ve kampanyalar dönemsel olarak değişebildiği için alışveriş öncesinde ilgili işletmenin Axess üye iş yeri olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. 

Akbank chip para nerede kullanılır? Chip para ne zamana kadar geçerli?

Akbank ayrıca chip-paraların yalnızca fiziksel mağaza alışverişleriyle sınırlı olmadığını belirtiyor. Juzdan veya Akbank Mobil'deki “chip-para ile öde” özelliği sayesinde dönem içinde gerçekleşen uygun harcamalar biriken chip-paralarla ödenebiliyor. Bu özellik internet alışverişleri dahil dönem içindeki peşin ve faizsiz taksitli işlemlerde kullanılabiliyor. 

  • Market ve gıda alışverişleri
  • Giyim ve tekstil mağazaları
  • Akaryakıt istasyonları
  • Ev ve yaşam mağazaları
  • Axess üye iş yeri olan diğer mağazalar
  • Uygun internet alışverişleri
  • Juzdan ve Akbank Mobil üzerinden dönem içi harcamalar

CHIP PARA İLE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Chip-paraları fiziksel alışverişte kullanmak isteyen kart sahiplerinin ödeme sırasında kasiyere chip-para kullanmak istediğini belirtmesi gerekiyor. Kullanılabilecek chip-para tutarı alışveriş bedelinin tamamını karşılamıyorsa kalan tutar kartla ödenebiliyor.

Mobil uygulama üzerinden kullanımda ise Akbank Mobil veya Juzdan'a giriş yapılarak Axess kredi kartının dönem içi harcamaları görüntülenebiliyor. Uygun işlemin yanında bulunan “chip-para ile öde” seçeneği üzerinden biriken chip-paralarla ödeme gerçekleştirilebiliyor. 

CHİP PARA GEÇEN MARKALAR VE MAĞAZALAR

Chip-paranın kullanım alanı belirli birkaç mağazayla sınırlı değil. Akbank'ın açıklamasına göre chip-paralar yüz binlerce Axess üye iş yerinde kullanılabiliyor. Bu nedenle aynı sektör içerisinde yer alan her işletmede otomatik olarak geçerli olduğu düşünülmemeli.

Online alışverişlerde de chip-para kullanılabilen işlemler bulunuyor. Bunun yanında dönem içinde yapılan internet alışverişleri, “chip-para ile öde” özelliğinin kapsamındaki uygun işlemler arasında yer alabiliyor. Ancak kampanyaya özel kazanılan chip-paralarda ayrıca kullanım yeri ve süre sınırı bulunabileceğinden kampanya koşullarının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor. 

CHİP PARA KULLANIMI İÇİN PRATİK YÖNTEMLER

  • Kasada ödeme yaparken chip-para kullanmak istediğinizi belirtmek
  • Alışverişin Axess üye iş yerinde gerçekleştiğini kontrol etmek
  • Juzdan uygulamasından dönem içi harcamaları görüntülemek
  • Akbank Mobil üzerinden dönem içi işlemleri kontrol etmek
  • Uygun harcamanın yanında “chip-para ile öde” seçeneğini kullanmak
  • Kampanyalardan kazanılan chip-paralarda özel kullanım koşullarını kontrol etmek

CHİP PARA NAKİT OLARAK ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Chip-paralar alışverişlerde kullanılmak üzere tanımlanan bir ödül değeridir. Bir chip-para 1 TL değerindedir ve bu değer Axess üye iş yerlerindeki uygun alışverişlerde kullanılabilir.

Chip-paranın banka hesabındaki nakit para gibi değerlendirilmesi yerine alışverişlerde kullanılması gerekiyor. Mobil uygulamadaki “chip-para ile öde” özelliği de bu kullanım alanını genişleterek dönem içindeki uygun kredi kartı harcamalarının chip-paralarla kapatılmasına imkan sağlıyor. 

CHİP PARA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Chip-para kullanım süresi, kampanya kapsamında verilen chip-paranın koşullarına göre değişebilir. Kampanyaya bağlı olarak yüklenen chip-paralar için son kullanım tarihi bulunabilir ve bu tarih kampanya şartlarında belirtilir. Bu nedenle biriken chip-paranın ne zamana kadar kullanılabileceğini öğrenmek için Akbank Mobil veya Juzdan üzerinden ilgili kampanya ve chip-para detaylarının kontrol edilmesi gerekir.

Sene içerisinde toplanan chip paralar ise yıl sonuna kadar geçerlidir.

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ETİKETLER
#Akbank
#Akbank
#Axess
#Axess
#Chip Para
#Chip Para
#Juzdan
#Juzdan
#Akbank Mobil
#Akbank Mobil
#Aktüel
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