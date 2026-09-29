Anadolu Efes Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayın bilgileri basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte Anadolu Efes Real Madrid maçı ayrıntıları…

ANADOLU EFES REAL MADRİD BASKETBOL TAKIMI İSTATİSTİKLERİ

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 49. kez karşı karşıya gelecek. Mart 2002'den bu yana organizasyonda oynanan 48 maçta Anadolu Efes 17 galibiyet alırken Real Madrid 31 kez sahadan üstün ayrıldı. İki ekip arasında geçen yıl normal sezonda oynanan karşılaşmaların ikisini de Real Madrid kazandı. İspanyol ekibi bu mücadelelerde 81-75 ve 82-71'lik skorlarla galip geldi.

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 915. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 914 karşılaşmada 506 galibiyet ve 408 yenilgi aldı. Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana 666 maç oynayan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 349'unu kazanırken 317'sinde mağlubiyet yaşadı. Real Madrid ise Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dubai Basketbol'a konuk olduğu mücadeleden 78-77'lik yenilgiyle ayrıldı.

ANADOLU EFES REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşması S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup olurken Real Madrid de Dubai Basketbol karşısında 78-77'lik skorla kaybetti.

S Sport Plus, internet üzerinden hizmet veren ve yalnızca spor içerikleri yayınlayan dijital bir platform olarak hizmet veriyor. Platforma resmi web sitesi üzerinden veya App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden indirilebilen mobil uygulama aracılığıyla ulaşılabiliyor. S Sport Plus uygulaması Android OS 11 ve üzeri ile iOS 18.6 ve üzeri işletim sistemlerine sahip mobil cihazların yanı sıra notebook ve masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

ANADOLU EFES REAL MADRİD BASKETBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Anadolu Efes Real Madrid karşılaşması S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. S Sport Plus uygulaması Android TV, Apple TV, Xbox Series X|S ve Xbox One, Google Chromecast, LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler, Samsung Tizen 3.0 işletim sistemine sahip 2017-2023 üretimi Smart TV'ler ile çeşitli televizyon ve medya cihazlarını destekliyor. Arçelik, Grundig ve Beko'nun 2019 sonrası modelleri ile Philips, Sony, Toshiba ve Vestel Android Smart TV'ler de uygulamanın desteklediği cihazlar arasında yer alıyor.

S Sport Plus uygulaması Vestel ve Regal Smart TV'lerin 2018 sonrası modellerinde, Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazlarında da kullanılabiliyor. Mobil cihazlardan AirPlay aracılığıyla görüntünün büyük ekrana yansıtılması da mümkün. Uygulamanın indirilmesi ücretsiz olsa da canlı spor karşılaşmalarını izlemek için aktif bir abonelik gerekiyor. Kullanıcıların önce hesap oluşturması, uygun abonelik paketini seçip ödemeyi tamamlaması ve ardından üyelik bilgileriyle giriş yaparak canlı yayınlar bölümünden karşılaşmayı canlı takip edebilecekler.