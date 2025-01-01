Annem Ankara neden yok? Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak

01 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:49

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal tarafından paylaşılan yayın akışında dizi yer almadı.

Oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel​, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik ve Gökçe Eyüpoğlu gibi isimlerin yer aldığı Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenen dizinin bu akşam olup olmadığı kanal tarafından açıklandı.

ANNEM ANKARA BU AKŞAM YOK MU?

Kanal D​ tarafından paylaşılan yayın akışına göre Annem Ankara dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

Yerine Uzak Şehir adlı dizinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.

8 Ocak 2025 Çarşamba günü ise Annem Ankara dizisinin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.

ANNEM ANKARA DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Annem Ankara dizisi Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba günü yayınlanıyor.

Bu hafta çarşamba günü 1 Ocak 2025​ tarihine denk geliyor.

Kanallar genel olarak yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

Annem Ankara dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.