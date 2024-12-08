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AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 17:27
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor

AÖF vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilirken AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdiden araştırılmaya başlandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sınavların ardından sınava giren vatandaşlar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor - 1. Resim

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınava girilen 7-8 Aralık tarihinden sonra yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve üniversitenin resmi internet sitesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilmiyor.

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AÖF CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öte yandan AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı.

AÖF soru ve cevap anahtarları, sınav oturumları bittikten sonra yine üniversitenin sosyal medya hesapları ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

Sıkça Sorulan Sorular
7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

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Kaynak: TGRT Haber

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