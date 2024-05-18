18 May 2024 13:36 - Güncelleme : 18 May 2024 13:58

2006'da başlayan Arka Sokaklar dizisi, 18 yıldır devam ediyor

2006'da başlayan Arka Sokaklar dizisi, 18 yıldır devam ediyor

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun rol aldığı yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz'un yönettiği Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna Şevket Çoruh ve Oya Akar tekrardan dahil olmuştu.

Eski oyuncuların geri dönmesi ile birlikte tekrardan ekibine güç katan yapımın ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar 7 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak.

18 sezondur devam eden ve en son 675. bölümü yayınlanan dizinin hakları, Erler Film'de bulunuyor.

Ancak D Media tarafından 42 bölüm çekmek için yapım hakları satın alınmıştı.

Ramazan Bayramı nedeniyle 2 hafta yayın yapılmadığı için dizinin 42 bölümü tamamlanamayacak.

Dizinin yeni sezonunun D Media mı yoksa Erler Film'in mi çekeceği ise henüz bilinmiyor.

Erler Film'in sahibi Türker İnanoğlu 2 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybettiği için karar ailesi tarafından verilecek.