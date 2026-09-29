Aselsan hisse ASELS neden düştü? 29 Eylül bugün ASELS yüzde 7,83 değer kaybetti

Aselsan hisselerinde 29 Eylül Salı günü günün erken saatlerinden itibaren sert satışlar yaşandı. ASELS payları gün içinde 338-339 TL bandına kadar gerilerken, Borsa İstanbul genelindeki satış baskısı da devam etti. ASELS neden düştü? Ayrıntılar…

ASELSAN NEDEN DÜŞÜYOR?

ASELSAN hisseleri, 29 Eylül 2026 Salı günü Borsa İstanbul genelinde etkili olan satış baskısının eşliğinde geriledi. Önceki kapanışı 367,25 TL olan ASELS payları gün içinde 338-339 TL bandına kadar düşerek yaklaşık yüzde 7,8 oranında değer kaybetti. Gün içindeki kayıp oranı işlem seviyesine göre yüzde 7,28 ile yüzde 7,83 arasında değişirken, sert hareketin ardından pay bazında devre kesici uygulaması devreye girdi ve sürekli işleme ara verilerek tek fiyat emir toplama süreci işletildi.

ASELSAN tarafında aynı gün olumsuz bir şirket haberi, bilanço sürprizi veya operasyonel gelişme bulunmadı. Aksine ASELSAN'ın KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 gibi dron karşıtı elektronik harp sistemlerini saha demosunda sergilediğine ilişkin olumlu haberler gündeme geldi. Hissedeki gerileme, şirket özelindeki bir gelişmeden ziyade Borsa İstanbul'daki genel satış hareketinin yaşandığı bir günde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'daki satışlarda yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oldu. Yurt içinde fon soruşturmaları ve tasfiye süreçlerine ilişkin gelişmeler yatırımcıların risk algısını artırırken, küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki diplomatik çıkmaz ve barış teklifinin reddedilmesi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki hareketin enflasyon endişelerini artırması ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi de küresel risk iştahını baskılarken, yabancı yatırımcılar ile kurumsal fonların pozisyon azaltması özellikle yüksek piyasa değerine ve endeks ağırlığına sahip hisselerde satışların yoğunlaşmasına neden oldu.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29 Eylül 2026 Salı gününü yüzde 2,40 değer kaybıyla 12.290,58 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 302,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün boyunca genele yayılan satışların etkisiyle BIST 100 endeksi 12.290 seviyesine gerilerken son ayların en düşük seviyelerine yaklaştı.

Sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,05 geriledi. En fazla yükselen sektör endeksi yüzde 0,59 ile ulaştırma olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 8,20 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme ve Anthropic'in halka arz ve yatırım planlarına ilişkin haberler teknoloji hisselerine destek verirken, tahvil faizlerinin yüksek seyri ve Orta Doğu'daki belirsizlikler risk iştahındaki toparlanmayı sınırladı.

Yurt içinde yatırımcıların odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından atılabilecek adımlar bulunurken, piyasaların veri gündemi de yakından takip edildi. Analistler, 30 Eylül'de yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan destek, 12.400 ve 12.500 puan ise direnç seviyeleri olarak kaydedildi.