Beşiktaş Super App uygulamasında yanlış gol bildirimi! Maçta gol iptal oldu mu?

07 Aralık 2024 19:30 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 19:34

Beşiktaş'ın geçen günlerde duyurduğu yeni uygulamasından gelen yanlış gol bildirimi taraftarın gündeminde yer aldı. 19.00'da başlayan dev derbi esnasında telefonlara gelen gol bildirimi sosyal medyada tepki çekti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Siyah beyazlı ekibin yeni duyurduğu Super App uygulamasında maç esansında gelen gol bildirimi taraftarı heyecanlandırdı.

Gelen yanlış gol bildirimi ise konuşuluyor.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL Mİ OLDU?

Bugün oynanan FB - BJK maçının ilk dakikalarında Super App'ten Fenerbahçe'nin gol attığına dair bildirim geldi. Kısa süre sonra golün hakem kararı ile iptal edildiği belirtildi.

Taraftarlar sosyal medyada gelen yanlış gol bildirimine tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ SUPER APP YANLIŞ GOL BİLDİRİMİ

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Dzeko, kaleci Mert Günok'un üzerinden aşırttı. Topa çizgide Emirhan Topçu müdahale etti.

VAR'ın bu konuda herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Beşiktaş Super App'te gol bildirimi atıldı. Bunun ardından yaklaşık 3 dakika sonrasında "gol iptal" bildirimi geldi.

Aynı sorun Hatayspor müsabakasında da yaşanmıştı.