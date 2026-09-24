Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi 24-25-26 Eylül saatleri açıklandı

İzmir'in farklı ilçelerinde elektrik şebekesine yönelik bakım, yenileme, kapasite artışı ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yapılacak. Üç gün boyunca uygulanacak çalışmaların saatleri ve etkilenecek bölgeler ilçelere göre değişiklik gösterecek. İzmir elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? İşte 24-25-26 Eylül İzmir’de elektrik kesintileri…

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 EYLÜL 2026

İzmir’de 24-25-26 Eylül tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller, kesinti saatleri ile birlikte GEDİZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 24-25-26 Eylül tarihlerinde İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

BUCA

24 Eylül 2026 Perşembe günü Buca'da farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin bir bölümü 09.00 ile 13.00, diğer bölümü ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Çalışmaların nedeni ağaç kesimi olarak açıklandı.

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Güven Mahallesi'nde 382, 383, 384, 387, 389, 389/1, 391, 392, 393, 394, 396, 398 ve 400. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Güven Mahallesi'nin 335, 337 ve 339. sokakları ile Menderes Caddesi ve Onat Caddesi, ayrıca Yiğitler Mahallesi'nin Menderes Caddesi ve Onat Caddesi de kesintiden etkilenecek. Güven Mahallesi'nde 393, 395 ve 402. sokaklar ile Menderes Caddesi, Hürriyet Mahallesi'nde ise 457, 459 ve 463/1. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

13.00 ile 17.00 saatleri arasında Barış Mahallesi'nin 302/1, 361, 880/4 ve 880/5. sokakları ile Dicle Mahallesi'nin 361, 365, 367, 854, 856, 859, 865, 868, 869/4, 870, 870/1, 872, 874, 874/2, 876, 878, 880, 880/1, 880/2, 880/3 ve 882. sokaklarında kesinti uygulanacak. Barış Mahallesi'nin 152/6, 361, 361/1, 361/2, 361/4 ve 869/1. sokakları ile İstiklal Caddesi, Dicle Mahallesi'nin 361, 361/1, 367, 867, 869, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 874, 874/1, 876 ve 878. sokakları, Ufuk Mahallesi'nin 1010, 1010/1, 1012, 869, 869/1, 869/5 ve 872. sokakları ile İstiklal Caddesi de kesintiden etkilenecek. Ayrıca Barış, Dicle ve Yiğitler mahallelerinin bazı sokaklarında da elektrik kesintisi yaşanacak.

24 Eylül'de Zafer Mahallesi'nin 206/5 ve 293/14. sokaklarında 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yapılacak. 29 Ekim Mahallesi ile Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecek. Dumlupınar Mahallesi'nin 117, 119, 124, 81 ve 88. sokaklarında ise 08.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak.

25 Eylül 2026 Cuma günü Barış, Dicle ve Yiğitler mahallelerinde ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler 09.00 ile 13.00 ve 13.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak. Aynı gün 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü Barış ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı saatlerde Barış, Yiğitler, Dicle ve Ufuk mahallelerinin bazı sokakları da çalışmadan etkilenecek. Ufuk Mahallesi ile Çamlık, Dicle ve diğer bazı bölgelerde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışmaları gerçekleştirilecek. 29 Ekim Mahallesi'nde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak.

KARABAĞLAR

24 Eylül 2026 Perşembe günü Karabağlar'da planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Basın Sitesi'nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yapılacak.

İhsan Alyanak ve Yunus Emre mahallelerinin bazı sokaklarında 08.00 ile 12.00 saatleri arasında ağaç kesimi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı saatlerde Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak mahalleleri ile Maliyeciler ve Şehitler mahallelerinin bazı sokaklarında da kesinti uygulanacak.

13.00 ile 17.00 saatleri arasında Adnan Süvari, Maliyeciler ve Vatan mahallelerinin bazı bölümlerinde ağaç kesimi çalışması yapılacak. Adnan Süvari, Esenyalı ve Metin Oktay mahallelerinde de aynı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

25 Eylül 2026 Cuma günü Adnan Süvari, Maliyeciler ve Metin Oktay mahallelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Aynı saatlerde Maliyeciler ve Metin Oktay mahallelerinin farklı sokakları da çalışmadan etkilenecek. Kazım Karabekir Mahallesi'nde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ise yine Kazım Karabekir Mahallesi'nin farklı bölümlerinde ağaç kesimi çalışması gerçekleştirilecek.

Bozyaka, Gülyaka ve Kazım Karabekir mahallelerinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Aşık Veysel Mahallesi'nde ise 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yapılacak.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü Bozyaka, Kazım Karabekir, Refet Bele ve Sevgi mahallelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kazım Karabekir ve Esenlik mahallelerinde de aynı saatlerde kesinti yaşanacak. 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Refet Bele Mahallesi'nin farklı sokaklarında ağaç kesimi çalışması yapılacak.

BORNOVA

24 Eylül 2026 Perşembe günü Kızılay Mahallesi'nin 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 479, 479/1, 479/2, 480, 480/1, 481 ve 481/1. sokaklarında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak.

25 Eylül 2026 Cuma günü Kazımdirik Mahallesi'nin bazı sokaklarında 20.00 ile 20.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı mahallede 20.00 ile 04.00 saatleri arasında devam edecek başka bir şebeke bakım çalışması da gerçekleştirilecek.

Atatürk Mahallesi'nin 942, 943, 943/2, 945, 946, 947, 948 ve 949. sokakları ile Barbaros Caddesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü Kazımdirik Mahallesi'nde 04.00 ile 04.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

KARŞIYAKA

25 Eylül 2026 Cuma günü Aksoy ve Donanmacı mahallelerinin bazı sokaklarında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü Dedebaşı Mahallesi'nin 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6111, 6111/2, 6111/3, 6112, 6116, 6116/1, 6116/2, 6116/3, 6116/4 ve 6116/5. sokakları ile Ordu Bulvarı'nda 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak.

KONAK

25 Eylül 2026 Cuma günü Çınarlı Mahallesi'nde 20.00 ile 20.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı bölgede 20.00 ile 04.00 saatleri arasında devam edecek başka bir bakım çalışması da gerçekleştirilecek. Çınarlı'da 26 Eylül sabahı 04.00 ile 04.30 saatleri arasında da kısa süreli kesinti uygulanacak.

Güney ve Zeytinlik mahallelerinin bazı sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yapılacak. Konak Mahallesi'nin bazı sokakları ile Anafartalar Caddesi'nde 21.00 ile 01.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Cengiz Topel, Halkapınar ve Mersinli mahallelerinin bazı sokaklarında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında ağaç kesimi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Atamer, Mehmet Akif ve Saygı mahallelerinin bazı sokaklarında 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yapılacak.

Mehmet Akif, Saygı ve Ulubatlı mahallelerinin bazı sokaklarında da 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BAYRAKLI

25 Eylül 2026 Cuma günü Mansuroğlu Mahallesi'nde 20.00 ile 20.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü Mansuroğlu Mahallesi'nde 04.00 ile 04.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecek.

MENEMEN

24 Eylül 2026 Perşembe günü Menemen'in Camiikebir, Kesik, Musabey ve Yıldırım mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma yapılacak. Çalışma nedeniyle Camiikebir Mahallesi'nin 313. sokağı, Kesik Mahallesi'nin çok sayıda sokağı, Musabey Mahallesi'nin 300 ile 311. sokakları ve Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu ile Yıldırım Mahallesi'nin 35/17 ve 35/9. sokakları ile Çanakkale Asfaltı Caddesi etkilenecek.

ÇİĞLİ

25 Eylül 2026 Cuma günü Balatçık Mahallesi'nin farklı bölgelerinde ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 1671, 1671/1, 8902, 8904, 8904/1, 8905, 8907, 8908, 8909, 8909/1, 8909/2 ve 8909/3. sokakları ile Anadolu Caddesi ve Çocuk Parkı İçi Yolu kesintiden etkilenecek.

Aynı saatlerde Balatçık Mahallesi'nin 8788, 8911, 8911/2, 8911/3, 8911/4, 8911/6, 8914, 8914/1, 8914/2, 8914/3 ve 8915/3. sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacak. Mahallenin 8791, 8792, 8793, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8801, 8802 ve 8803. sokaklarında da 09.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Balatçık Mahallesi'nin bazı sokaklarında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında da ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

ÖDEMİŞ

24 Eylül 2026 Perşembe günü Ödemiş'in Ertuğrul, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinin bazı bölgelerinde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında da kısa süreli bakım çalışması yapılacak. Aynı bölgelerde 16.30 ile 17.00 saatleri arasında yeniden elektrik kesintisi yaşanacak.

Çamyayla Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecek.

25 Eylül 2026 Cuma günü Kayaköy, Sekiköy ve Şirinköy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yapılacak. İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy ve Yeniköy mahallelerinin bazı bölgeleri de aynı saatlerde çalışmadan etkilenecek.

Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecek.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü Tekke Mahallesi'nin Elmabağ Küme Evleri bölgesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Hürriyet ve Zafer mahallelerinde ise 10.00 ile 18.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma yapılacak.