Burcu Köksal, CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçildi

26 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:18

Büyük Zafer'in 102. yıl dönemi sebebiyle düzenlenen törende Burcu Köksal'a plastik sandalye verilmesi gündem olurken gergin anlar yaşandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan Köksal'ın siyasi hayatı da merak konusu oldu.

BURCU KÖKSAL KİMDİR, NERENİN BELEDİYE BAŞKANI?

18 Ocak 1980 tarihinde doğan isim avukat ve siyasetçidir.

25, 26, 27 ve 28. dönem TBMM'de ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar milletvekili olarak yer alırken 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan isim, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneğinde yer aldı.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Belediyenin başkanlık görevini Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burcu Köksal yapıyor.

2007 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları başkanı olurken Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerine katıldı; 25 ve 26. dönem TBMM'de CHP Afyonkarahisar milletvekili oldu.

2018'de 15 CHP'li milletvekili ile beraber mecliste yer alabilmesi için İYİ Parti'ye geçerken 10 Mayıs 2018'de CHP'ye geri dönerken sonuçların ardından 27. dönem TBMM'ye CHP Afyonkarahisar milletvekili oldu.

2023 seçimlerinde CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçilirken 31 Mart 2024'te Afyonkarahisar belediye başkanı olarak seçildi.