Canlı yayın konuğu Gamze Taşcıer CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor

24 May 2024 11:11 - Güncelleme : 24 May 2024 11:26

Buket Güler tarafından Halk TV ekranlarında yapılan Haber Masası programının 24 Mayıs Cuma (bugün) günü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer oldu.

Vatandaşlar tarafından siyasetçinin hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Gamze Taşcıer 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ankara'da serbest eczacılık yapmaya başladı.

2011 genel seçimlerinde Ankara'dan milletvekili adayı olan Taşcıer, Keçiören İlçesi Geçici Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2017 Türk Eczacılar Birliği Delegasyon üyesi olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde ise Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı oldu ve seçildi.

Özgür Özel'in kazandığı CHP 38. Olağan Kurultayı sonrasında Merkez Yönetim Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve iki çocuk annesi olan Taşcıer, İngilizce bilmektedir.