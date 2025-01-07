Cengiz Han Destanı filminin konusu araştırılıyor! Yeniden ekranlara geldi

07 Ocak 2025 22:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:19

Cengiz Han Destanı filmi Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov'un oturduğu efsaneleşmiş film Cengiz Han'ın yükselişi ve hayatını anlatıyor.

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İzleticilerle yeniden buluşan Cengiz Han filminin konusu ve oyuncuları araştırma konusu oldu.

Orijinal adı Mongol The Rise of Genghis Khan olan yapım 2008 yılında gösterime girmişti.

CENGİZ HAN DESTANI KONUSU NE?

Düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve 9 yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer.

Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, kabilenin kağanı olacak Timuçin’i öldürmek ister.

Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülemeyeceği için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler.

CENGİZ HAN DESTANI OYUNCULARI KİM?

Cengiz Han Destanı filminin oyuncuları şöyle: