Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılışını ne zaman, saat kaçta yapacak? Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açılıyor

03 Şubat 2025 09:44 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:44

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esenyurt'ta saat kaçta geleceği merak ediliyor.

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Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplam 345 derslik kapasitesine sahip.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ayrıca içinde kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor salonları, konferans salonları, yurtlar ve ibadet alanlarını da bünyesinde barındırıyor.

Vatandaşlar tarafından Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılışının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ESENYURT'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan programa göre bugün (3 Şubat 2025 Pazartesi) Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere saat 11:00'da Esenyurt'a gelecek.

Esenyurt Eğitim Kampüsü faaliyete geçtiğinde 13 bine yakın lise öğrencisine eğitim verebilecek.

68.5 dönüm arsa üzerine inşa edilen kampüste 473 öğretmen görev alacak.

Kampüsle ilgili açıklama yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür "Eğitimde fiziki altyapının güçlendirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması büyük önem taşıyor. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olacak. Burada millî ve manevi değerlerle yetişecek gençlerimiz, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunacak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde eğitime yapılan bu dev yatırım, sadece bugünün değil, yarının da güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için atılmış tarihi bir adımdır. Türkiye Yüzyılı'na yön verecek ilim, irfan ve hikmet sahibi gençler, bu eğitim külliyesinde yetişecektir." ifadelerini kullandı.