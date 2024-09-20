Eternal Fire'ın yarı final maçı 21 Eylül saat 17.15'de düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:26

Malta'nın Saint Julian's şehrinde düzenlenen CS 2 ESL Pro League Seoson 20'de dün temsilcimiz Eternal Fire rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Eternal Fire'ın yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izleneceği gündem oldu.

Temsilcimiz Eternal Fire, dünyanın en prestijli Counter-Strike 2​ turnuvalarından biri olan ESL Pro League Seosan 20'de dün çeyrek final karşılaşmasında Team Vitality ile karşılaştı. Counter-Strike Valve dünya sıralamasında birinci sırada yer alan Team Vitality'i, Eternal Fire 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Aldığı galibiyetin ardından Eternal Fire ise Valve dünya sıralamasında 6. sıradan 5'e yükseldi. Yarı finalde Brezilya temsilcisi MIBR ile karşılaşacak temsilcimizin maçının ne zaman olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. ETERNAL FİRE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Eternal Fire-MIBR karşılaşması 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te düzenlenecek. ETERNAL FİRE CS 2 MAÇI NEREDEN İZLENİR? Eternal Fire'ın ESL Pro League Seosan 20 yarı final karşılaşması "ESLCS" adlı Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak. ETERNAL FİRE OYUNCULARI KİMLER? Eternal Fire'ın oyuncuları arasında Engin Küpeli (MAJ3R), İsmailcan Dörtkardeş (Xantares), Ali Haydar Yalçın (Wicadia), Özgür Eker (Woxic) ve Buğra Arkın (Calyx) yer alıyor. İlgili Haberler Microsoft, Game Pass Eylül 2024 kataloğunu güncelledi: 3 popüler oyun platforma geliyor EA, FC25 Ultimate Team oyuncuları için yeni sosyal medya uygulamasını duyurdu