Euro 2024 Mini Cup sadece telefonlar üzerinden oynanıyor

18 Haziran 2024 14:16 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 14:40

A Milli Takım'ın yer aldığı Euro 2024 turnuvası Almanya'da 14 Haziran tarihinde başladı.

Turnuvaya özel Google takımların taraftarlarının da yarışmasına imkan tanıyacak interaktif bir oyun tasarladı.

Euro 2024 Mini Cup Game adlı oyunun nasıl oynanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

EURO 2024 MİNİ CUP GAME NASIL OYNANIR?

Euro 2024 Mini Cup Game sadece telefon üzerinden oynanabiliyor.

Oyunu oynamak için ilk olarak Euro 2024 ile alakalı (Euro 2024 maçlar, Euro 2024 puan tablosu vb.) Google'da bir arama yapmanız gerekiyor.

Arama yaptıktan sonra telefonunuzun sağ alt tarafında çıkan mavi top simgesini göreceksiniz.

Buraya tıkladıktan sonra istediğiniz ülkeyi seçerek oyunu oynayabilirsiniz.

Oyunda topu kaydırarak kaleye gol atmanız gerekiyor.

EURO 2024 MİNİ CUP GAME'DE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Google'ın yeni oyununda ülkelerin taraftarlarının attığı bütün goller hesaplanıyor.

En çok gol atan ülke konumunda şu an 199.708.157 ile Türkiye bulunuyor.

İkinci sırada ise 79.486.704 ile Almanya geliyor.