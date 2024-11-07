Galatasaray-Tottenham maçında Roland Sallai'nin neden oynamadığı merak edildi

07 Kasım 2024 15:35 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:36

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta Galatasaray ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Roland Sallai'nin neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Roland Sallai'i UEFA isim listesinde yer almadığı için oynamıyor.

İsmail Jakobs'un Galatasaray-Tottenham maçında neden oynamadığı gündem oldu

İsmail Jakobs'un Galatasaray-Tottenham maçında neden oynamadığı gündem oldu

Avrupa Ligi'nde beşinci sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, ikinci sırada yer alan Tottenham ile bugün karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Roland Sallai'nin neden oynamadığı araştırılmaya başlandı.

ROLAND SALLAİ GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Roland Sallai, Galatasaray'a 13 Eylül 2024 tarihinde Freiburg'dan transfer oldu.

Ancak UEFA Avrupa Ligi isim listesini takımların en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar teslim etmesi gerekiyordu.

Bu sebepten dolayı da Roland Sallai'nin ismi UEFA Avrupa Ligi isim listesine yazılamadı.

Galatasaray-Tottenham maçında da ismi olmadığı için Roland Sallai forma giyemeyecek.

Ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların Roland Sallai'nin isim listesini UEFA'ya bildirmesi bekleniyor.

ROLAND SALLAİ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Roland Sallai bu sezon Galatasaray ile sadece 5 Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

Bu karşılaşmalarda 309 dakika süre alan genç futbolcu henüz gol ve asist yapmadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Roland Sallai'yi rotasyon oyuncusu olarak Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi gerektiği maçlarda oynatması bekleniyor.