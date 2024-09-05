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Gelen zamla beraber İstanbul Avrupa'da LPG fiyatı 25.13 TL oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:19
Gelen zamla beraber İstanbul Avrupa&#039;da LPG fiyatı 25.13 TL oldu

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni güncelleme oldu. Oto gaz ne kadar oldu, kaç tl zam geldi merak edilirken İstanbul’da ortalama 43,31 liradan satılan benzine indirim geliyor.

LPG'YE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU 2024 5 EYLÜL?

4 Eylül'de otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi. Gelen zam gece yarısından itibaren geçerli olurken 1,30 TL'lik zam uygulanmaya başlandı.

Gelen zamla beraber İstanbul Avrupa'da LPG fiyatı 25.13 TL oldu - 1. Resim

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Lübnan ve Çin'de meydana gelen gelişmeler sonrasında petrol fiyatları 72 dolara geriledi. Gelişmelerin ardından benzin fiyatlarına indirim uygulanacağı öğrenilirken ortalama 43,31 TL'den satılan benzin fiyatına 1 lira 83 kuruş indirim bekleniyor.

5 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Günün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

Benzin

İstanbul Avrupa | 43.31 TL

İstanbul Anadolu | 43.19 TL

Ankara | 43.62 TL

İzmir | 44.08 TL

Gelen zamla beraber İstanbul Avrupa'da LPG fiyatı 25.13 TL oldu - 2. Resim

Motorin

İstanbul Avrupa | 43.23 TL

İstanbul Anadolu | 43.16

Ankara | 43.62 TL

İzmir | 44.13 TL

LPG

İstanbul Avrupa |25.13 TL

İstanbul Anadolu | 24.59 TL

Ankara | 25.14 TL

İzmir | 24.89 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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