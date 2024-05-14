Google I/O 2024 etkinliğinde, Gemini yapay zekâ modelinin bu yaz çıkacağını duyurdu

14 May 2024 22:45 - Güncelleme : 14 May 2024 22:55

Google'ın düzenlediği I/O 2024 etkinliğinde bazı yenilikler duyuruldu.

En dikkat çekeni hiç şüphesiz Gemini yapay zekâ modeli oldu.

Yeni mobil uygulama, yapay zekânın sınırlarını genişleterek, özellikle ChatGPT'ye rakip olmayı amaçlıyor.

Gemini'nin en büyük özelliklerinden biri, kullanıcıların yapay zekâ asistanını istedikleri gibi özelleştirebilmesi.

Gems adı verilen özellik sayesinde, yapay zekâ istenilen alanlarda uzmanlaşabilecek ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre gelişebilecek.

Bu özellik, bu yaz sunulacak. Gemini yapay zekâsının gelecek yıl daha da gelişeceği ve kontekst sayısının 2 milyona çıkacağı belirtiliyor.