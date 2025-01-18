Güldür Güldür Show neden yok? Bu akşamın yayın akışında yer almadı
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show bu akşamın yayın akışında yer almadı. 18 Ocak Cumartesi günü yeni bölüm yayınlanmaması üzerine neden olmadığı izleyicinin gündemine yerleşti.
Güldür Güldür Show, Cumartesi günleri izleyici ile buluşuyor. Heyecanla takip edilen program 18 Ocak Cumartesi akşamı yeni bölümünü yayınlamadı.
Seyirciler yeni bölümün neden olmadığını araştırdı.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NEDEN YOK?
Programın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmedi. 18 Ocak Cumartesi Show TV yayın akışına göre sevilen programın tekrar bölümü yer aldı.
Sebebi bilinmezken yeni bölümün 1 Şubat'ta yayınlanacağı duyurudu.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?
Show TV ekranlarının programı olan Güldür Güldür Show, bu akşam yeni bölüm yayınlamadı. Seyirciler bugün tekrar bölümünü izlerken önümüzdeki hafta yeni bölümü izleyecek.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sevilen programın yeni bölümü 18 Ocak Cumartesi günü yayınlanmadı. Yeni bölüm 1 Şubat itibarıyla ekranlara gelecek. Programın bir sonraki bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 18 OCAK
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Siyah Kalp
04:15 Bahar