Havalimanlarında turuncu alarm verilmesinin nedenleri merak edildi

24 Ekim 2024 12:49 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:51

TUSAŞ’a düzenlenen saldırının ardından Türkiye’deki tüm havalimanları turuncu alarm verdi. Havaalanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması turuncu alarmın verilme nedenleri ile ilgili araştırmaları hızlandırdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Türkiye​'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçilerek güvenlik​ önlemleri artırıldı. Turuncu alarm, terör veya sabotaj eylemlerinin meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair istihbarat alındığında uygulanır.

TURUNCU ALARM NEDİR?

Havalimanlarında turuncu alarm, güvenlik açısından yüksek riskli bir durum söz konusu olduğunda verilir. Bu alarm seviyesi, potansiyel bir terör tehditi, şüpheli bir olay veya güvenlik açığı gibi ciddi bir güvenlik riski tespit edildiğinde devreye girer.

HAVALİMANLARINDA TURUNCU ALARM VERİLİNCE NE OLUR?

Havalimanlarında turuncu alarm verildiği durumlarda, güvenlik önlemleri artırılır, yolculara yönelik kontroller sıkılaştırılır, ek güvenlik personeli görevlendirilir ve belirli bölgeler tahliye edilir.

HAVALİMANLARINDA TURUNCU ALARM NEDEN VERİLİR?

Havalimanlarında turuncu alarm verilme nedenleri arasında; terör tehdidi, şüpheli paket veya kişi, güvenlik ihlali, ulusal güvenlik durumları, bomba ve hassas zamanlarda alınan önlemler yer alıyor.