Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

14 Ocak 2025 21:58 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 21:59

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar fiyat listesi merak ediliyor. Meclise sunulan yeni yasa teklifi ile 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu teşvik sayesinde hem vergisiz hem de sıfır otomobil sahibi olunabilecek. Teklifin yasalaşması ile birlikte, yerlilik oranı %40 ve üzerinde olan 12 araç modeli bu kapsamda değerlendirilebilecek. İşte hurda teşviki ile faydalanarak alınabilecek araçlar…

Hurda​ teşviki ile ilgili yeni yasa teklifi​, sıfır araç​ alımında büyük kolaylıklar sağlamayı hedefliyor. İşte detaylar.

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR 2025?

Yeni yasa teklifi, hurdaya çıkarılan 25 yaş ve üzeri araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti ile yeni araç alımını teşvik ediyor. Bu teşvik kapsamında, yerlilik oranı %40 ve üzerinde olan araçlar dikkate alınacak.

Bu yasanın amacı, hem ekonomiye katkı sağlamak hem de çevreyi olumsuz etkileyen eski araçların trafiğe çıkmasını engellemek. Teklif yasalaştığı takdirde, vatandaşlar vergisiz olarak belirli marka ve modellerdeki sıfır araçlara sahip olabilecek.

Uzmanlar, bu teşvik programının araçlara olan talebi artıracağını ve yasanın yürürlüğe girmesiyle stok krizinin derinleşebileceğini belirtiyor. Hurda teşviki, özellikle yerli üretim araçlara odaklanarak, yerli otomotiv sanayinin gelişimini de desteklemeyi amaçlıyor. Bu durum, hem tüketiciler için büyük bir fırsat hem de üreticiler için talebin artması anlamına gelebilir.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

Teklifin yasalaşması halinde, şartları sağlayan vatandaşların Aydınlık gazetesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki araç modellerini vergisiz olarak alabileceği ifade ediliyor:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

VW Transporter

Bu modeller arasında, yerlilik oranı %40 ve üzerinde olanlar değerlendiriliyor. Bu araçlar, hem çevre dostu teknolojileri hem de ekonomik katma değeri yüksek olduğu için bu teşvik kapsamına alınmış.

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter bulunuyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ YAŞ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar bu teşvikten faydalanabilir.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLARDA YERLİLİK ORANI KAÇ OLMALI?

Yerlilik oranı %40 ve üzerinde olan araçlar bu teşvik kapsamında değerlendirilir.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ

25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaranlar, belirtilen araç modellerinden birini ÖTV muafiyeti ile alabilirler. Fiyatlar önümüzdeki günlerde netleşecek.