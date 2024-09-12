İBB'nin öğrencilere özel eğitim desteği başvuruları 11 Ekim'e kadar devam edecek

12 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:06

İlkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören şehir çocuğu, öksüz, yetim ve engelli öğrencilere İBB beslenme desteği verileceği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından İBB beslenme desteği başvuruları ne zaman, şartlar neler, nasıl yapılır soruları gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerine okuyan öğrencilere "Sen Oku Diye" projesi kapsamında beslenme desteği verileceği açıklandı.

Vatandaşlar tarafından İBB beslenme desteği başvuruları ne zaman, şartlar neler ve nasıl yapılır sorularının cevapları araştırılıyor.

İBB BESLENME DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

İBB tarafından beslenme desteği kapsamında 100 bin öğrenciye yeni dönemde 3 bin TL destek sağlanacak.

Beslenme desteğinin başvuruları 10 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İBB BESLENME DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tek seferlik verilecek olan desteğe başvuracak olan adaylarda aranacak şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görmesi

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okumak

Başvuru sahibi öğrencilerin 5 yaş ve üzeri - 40 yaş ve altı olması

Başvuru sahibi öğrencinin ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi

İBB BESLENME DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği amacıyla sunulan beslenme desteğinin başvuruları İBB'nin resmi internet sitesinden yapılıyor.