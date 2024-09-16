İstanbul Yeşilköy ve Ataköy’de elektrik kesintisi 17.00’ye kadar devam edecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Eylül 2024 12:55 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:03

BEDAŞ'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul Yeşilköy, Küçükçekmece ve Kanarya'da elektrik kesintisinin saatleri belli oldu. Elektrikler ne zaman gelecek netleşirken arıza çalışmaları da sürüyor.

16 Eylül Pazartesi günü Kanarya, Yeşilköy ve Ataköy'de elektrik kesintisi​ yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren geçerli olan kesintinin saat kaçta sona ereceği merak konusu oldu. İstanbul​'da birkaç ilçede arıza çalışmaları yapılıyor. İSTANBUL YEŞİLKÖY, ATAKÖY VE BAKIRKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Bugün MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADATEPE, ALİ RIZA EFENDİ, CONK BAYIRI, KOCATEPE, MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADATEPE, ALİ RIZA EFENDİ, CONK BAYIRI, KOCATEPE sokaklarında çalışmalar 17.00'ye kadar devam edecek. KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 Eylül günü MERKEZ-İSTASYON mah HALKALI İSTASYON bölgesinde arızanın bitiş saati 13.00 olarak belirtildi. HALKALI MERKEZ mah ÇINARLIÇEŞME sokak ve CUMHURİYET mah KAKTÜS sokaktaki arıza 09.00'da başladı ve 13.00 civarında sona erecek. KAĞITHANE'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELİR? Bugün Kağıthane ilçesinin HAMİDİYE mah CABİR, PAŞABAHÇE, SOĞUKSU, SÖYLER, TUĞBA sokaklarında çalışma 15.00'te biterken GÜRSEL mah SEVİLEN bölgesinde ise 14.00 itibarıyla sona erecek. Zeytinburnu MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 10/1., 11., 8., 9. sk / SÜMER mah 20., 6., 6/2., 7., 8., 8/1., 8/2., 8/3., 9., 9/1., ADNAN KAHVECİ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sokaklarında çalışmalar 17.00'te sonlanacak. AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 EYLÜL 2024 Avcılar'da MERKEZ-CİHANGİR mah AV ÇIKMAZI, DÜZ, KARGACI, MEŞRUTİYET, TALATPAŞA sokaklarda kesinti 17.00'ye kadar devam edecek. Bağcılar'da çalışmalar MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sokakları kapsayacak ve 17.00'ye kadar sürecek. MAHMUTBEY mah KÜLTÜR sk, FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 925., 926., 927., 951., 962., FATİH sokaklarında da 17.00'de elektrik verilecek. İlgili Haberler Ferrari, ilk elektrikli araç modelinin sahte V8 motor sesini dinletti Gaziantep'te yürekleri ağza getiren anlar! Görenler şoke oldu