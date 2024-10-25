Karadut dizisi final yapıyor, nedeni belli oldu

25 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:36

ATV ekranlarında yayınlanan Karadut dizisinde heyecan devam ederken seyircileri üzen haber geldi. Yeni sezonları ile ekranlarda yer almaya başlayan birkaç diziden final kararı gelirken Karadut'un finalinin nedeni de belli oldu.

Cem Öğretir'in burnunun neden kanadığı belli oldu

Cem Öğretir'in burnunun neden kanadığı belli oldu

Son zamanlarda sevilerek izlenen dizilerden biri olan Karadut, final yapıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan dizinin izleyicilerini üzecek haber geldi.

Dizinin başrolünde İrem Helvacıoğlu​ yer alıyor.

KARADUT FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karadut dizisi final kararı aldı. Pazartesi günü yayınlanacak olan 6. bölüm final bölümü olarak ekranlara gelecek.

Naz Elmas'ın oynadığı Nihan karakterinin eski eşi Tayfun ile evlenecek olan Zuhal'i gelinlik içerisinde görmesinin ardından verdiği tepki seyirci tarafından çok konuşulmuştu.

Dizi, 6. bölümü ile ekranlara veda edecek.

KARADUT HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

ATV​ ekranlarında yayınlanan dizi, Pazartesi günleri 20.00'da yayınlanıyor.

ATV YAYIN AKIŞI 25 EKİM CUMA

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Karadut

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Gece Masalı

23.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00.20 Kuruluş Osman

03.00 Ateş Kuşları