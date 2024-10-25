Karadut dizisi final yapıyor, nedeni belli oldu
ATV ekranlarında yayınlanan Karadut dizisinde heyecan devam ederken seyircileri üzen haber geldi. Yeni sezonları ile ekranlarda yer almaya başlayan birkaç diziden final kararı gelirken Karadut'un finalinin nedeni de belli oldu.
Son zamanlarda sevilerek izlenen dizilerden biri olan Karadut, final yapıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan dizinin izleyicilerini üzecek haber geldi.
Dizinin başrolünde İrem Helvacıoğlu yer alıyor.
KARADUT FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karadut dizisi final kararı aldı. Pazartesi günü yayınlanacak olan 6. bölüm final bölümü olarak ekranlara gelecek.
Naz Elmas'ın oynadığı Nihan karakterinin eski eşi Tayfun ile evlenecek olan Zuhal'i gelinlik içerisinde görmesinin ardından verdiği tepki seyirci tarafından çok konuşulmuştu.
Dizi, 6. bölümü ile ekranlara veda edecek.
KARADUT HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
ATV ekranlarında yayınlanan dizi, Pazartesi günleri 20.00'da yayınlanıyor.
ATV YAYIN AKIŞI 25 EKİM CUMA
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Karadut
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Gece Masalı
23.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00.20 Kuruluş Osman
03.00 Ateş Kuşları
Dizide Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Naz Elmas, Ebrar Karabakan, Rami Narin, Selin Türkmen, Onur Gürçay, Yaşar Aydınoğlu, Elif Nur Kerkük, ve İpek Ayaz Kortunç gibi isimler yer alıyor.