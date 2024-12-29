Kocaeli’de okullar tatil mi? 30 Aralık yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

29 Aralık 2024 20:25 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 20:40

Meteorolojiden Kocaeli ve çevresi için yapılan uyarıların ardından Kocaeli’de yarın yani 30 Aralık Pazartesi okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Meteoroloji kar ve yağmur alarmı verdi! 2'si sarı kodlu olmak 14 il içi uyarı | 29 Aralık hava durumu

Meteoroloji kar ve yağmur alarmı verdi! 2'si sarı kodlu olmak 14 il içi uyarı | 29 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık Pazartesi günü için yapılan yağış uyarıları sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu merak edilir oldu.

30 ARALIK KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için yağış uyarısı yapılırken gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kocaeli ve çevre iller için 30 Aralık Pazartesi okulların tatil olacağına ilişkin yetkili makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

30 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve çevresindeki illerde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde başlayacak olan kuvvetli yağışların, yarın (30 Aralık 2024, Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde de etkili olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Muğla'nın doğusunda ve bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.