Kolsuz Kahraman filminde oynayan Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti

11 Haziran 2024 13:11 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:17

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Murat Soydan'ın ölüm haberiyle sevenleri sarsıldı. Birçok projede adından söz ettiren başarılı isim ile ilgili merak edilenler arasında kimdir, yaşıyor mu gibi sorular yer aldı. Oyuncunun vefatının ardından taziye mesajları yayımlandı.

MURAT SOYDAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından biri olan Murat Soydan 83 yaşında vefat etti. Acı haberi ise kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" notuyla paylaştı.

OYUNCU MURAT SOYDAN KİMDİR?

Gerçek ismi Rüçhan Tercan olan isim 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelirken ilk ve ortaokul eğitimini Lüleburgaz’da tamamladı. Lise eğitimin Edirne'de tamamlayan isim İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü tamamladı.

1966 senesinde “Perde” mecmuasının yaptığı yarışmayı Tanju Korel ile beraber kazanarak sinema hayatına başladı. Bir süre Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yapan isim, Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le rol almıştı. 1966 senesinde Kolsuz Kahraman filmi ile ilk defa sinemaya adım atan isim birçok projede yer aldı.